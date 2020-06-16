В Киеве начался суд по домашнему аресту Стерненко: все детали, фото и видео

В Шевченковском районном суде Киеве 16 июня продолжили суд над Сергеем Стерненко, которого накануне отправили под домашний арест на 60 суток.

В частности, должны рассмотреть только ходатайство об изменении для активиста адреса домашнего ареста, сообщил он в своем Telegram-канале. Напомним, что пересмотреть решение лично пообещал председатель Шевченковского суда, поскольку предыдущее постановление невозможно выполнить.

Правда, активист возмутился тому, что сначала заседание назначили на 10:00, а он не успевал приехать в суд вовремя.

"Заседание назначено на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны", – написал он, добавив, что не поедет в суд и поэтому не зовет туда неравнодушных украинцев.

Он подчеркнул, что на месте дежурили его адвокаты. Однако позже сообщил, что заседание отложили до 12:30.

Стерненко прибыл в суд/Страна

Прибыв к суду, активист заверил, что пока рассчитывает только на изменение места нахождения под домашним арестом. А в начале заседания его защитники сразу заявили об отводе судьи Елены Мелешак.

Отметим, что 16 июня у здания Шевченковского райсуда было спокойно по сравнению с предыдущим днем, когда произошли столкновения между активистами и правоохранителями. На этот раз людей из группы поддержки Стерненко практически нет, как и полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов заявил, что протестная акция под домом президента Владимира Зеленского в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, показала неспособность власти брать на себя ответственность в резонансных делах.