В Киеве начался суд по домашнему аресту Стерненко: все детали, фото и видео
Шевченковский райсуд Киеве 16 июня продолжил рассмотрение дела Сергея Стерненко, которого накануне отправили под домашний арест на 60 суток
Судьи должны рассмотреть только ходатайство об изменении для активиста адреса домашнего ареста, поскольку предыдущее постановление суда невозможно выполнить
В этот раз у здания райсуда спокойно: людей из группы поддержки Стерненко практически нет, как и правоохранителей
В начале заседания защитники активиста сразу заявили об отводе судьи Елены Мелешак
В Шевченковском районном суде Киеве 16 июня продолжили суд над Сергеем Стерненко, которого накануне отправили под домашний арест на 60 суток.
В частности, должны рассмотреть только ходатайство об изменении для активиста адреса домашнего ареста, сообщил он в своем Telegram-канале. Напомним, что пересмотреть решение лично пообещал председатель Шевченковского суда, поскольку предыдущее постановление невозможно выполнить.
Правда, активист возмутился тому, что сначала заседание назначили на 10:00, а он не успевал приехать в суд вовремя.
"Заседание назначено на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны", – написал он, добавив, что не поедет в суд и поэтому не зовет туда неравнодушных украинцев.
Он подчеркнул, что на месте дежурили его адвокаты. Однако позже сообщил, что заседание отложили до 12:30.
Стерненко прибыл в суд/Страна
Прибыв к суду, активист заверил, что пока рассчитывает только на изменение места нахождения под домашним арестом. А в начале заседания его защитники сразу заявили об отводе судьи Елены Мелешак.
Отметим, что 16 июня у здания Шевченковского райсуда было спокойно по сравнению с предыдущим днем, когда произошли столкновения между активистами и правоохранителями. На этот раз людей из группы поддержки Стерненко практически нет, как и полицейских.
Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов заявил, что протестная акция под домом президента Владимира Зеленского в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, показала неспособность власти брать на себя ответственность в резонансных делах.