Подозреваемого в нападении на съемочную группу телеканала ZIK, подконтрольного лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, в киевском Гидропарке, отправили под домашний арест.

Срок действия меры пресечения – до 3 июня включительно. Об этом написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своем сайте.

"За ходатайством Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала ZIK 2 апреля в Гидропарке", – говорится в сообщении.

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в нападении на журналистов ZIK

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Гидропарке Киева люди спортивного телосложения набросились на съемочную группу телеканала ZIK, подконтрольного лидеру ОПЗЖ.

В районе Гидропарка совершили еще одно нападение на журналистов – жертвой агрессии стала съемочная группа "Эспрессо.ТВ".

Полиция задержала мужчину, который 2 апреля напал на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке в Киеве.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!