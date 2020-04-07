Главная Новости
7 апреля • обновлено в 11:53
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в нападении на журналистов ZIK

425
Читать материал на украинском

Подозреваемого в нападении на съемочную группу телеканала ZIK, подконтрольного лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, в киевском Гидропарке, отправили под домашний арест.

Срок действия меры пресечения – до 3 июня включительно. Об этом написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своем сайте.

"За ходатайством Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала ZIK 2 апреля в Гидропарке", – говорится в сообщении.

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в нападении на журналистов ZIK

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в нападении на журналистов ZIK

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги