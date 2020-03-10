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10 марта • обновлено в 15:19
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/ Криминал

Суд отпустил нардепа Федыну под личное обязательство

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Печерский районный суд Киева отпустил народного депутата от партии "Европейская солидарность" Софию Федыну, которую подозревают в угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, под личное обязательство.

Такая мера пресечения будет действовать до 12 апреля. Соответственное решение было принято на заседании 10 марта. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.

Федыну отпустили под личное обязательство, загранпаспорт у нее не забрали, но в то же время выезжать за пределы Киева и области без соответствующего разрешения запретили. Также суд возложил на нардепа следующие обязанности: являться по требованию к следователю, прокурору, в суд; информировать следователя, прокурора, суд об изменении места жительства.

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Автор
Яра Дорош
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Serov Oleg
Serov Oleg
зря...эту ш.а.л.а.в.у очень ждалив лукъяновском сизо...но,еще не вечер..
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