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27 февраля • обновлено в 17:13
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/ Криминал

Суд отменил запрет на ввод в эксплуатацию скандального "дома-монстра" в Киеве

2.3т
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Северный апелляционный хозяйственный суд 27 февраля отменил запрет на ввод в эксплуатацию "дома-монстра", что на Подоле в Киеве.

Об этом написала активистка "Автомайдана" Екатерина Бутко на своей странице в Facebook. Она добавила, что судьи Александра Агрикова, Антонина Мальченко и Михаил Чорногуз "фактически похоронили" дело о демонтаже незаконных этажей "дома-монстра".

По словам Бутко, те решили, что дело – не юрисдикция хозяйственного суда и передали его на рассмотрение в Окружной административный суд города Киева.

"Судьи даже сняли обеспечения о запрете ввода в эксплуатацию. Все ли потеряно? Нет, ни одно решение этих судей не меняет того, что застройщик не имеет земли под этим домом с 2015 года, а следовательно – и никакой возможности ввода в эксплуатацию "монстра" пока нет (законной возможности)", – подчеркнула она.

Издание The Village уточнило, что в Киевсовете уже ожидают полного текста решения и будут оспаривать его в Верховном суде. Если он решит, что это административное дело, то рассмотрение, которое длилось пять лет, начнется с начала.

"Хозяйственный суд Киева 5 лет рассматривал дело и выносил решение, а апелляция сегодня за 40 минут решила, что дело должно с самого начала рассматриваться не там, а в административном судьи", – прокомментировала ситуацию журналистам Бутко.

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Автор
Яра Дорош
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