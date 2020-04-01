Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 30 мая подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтера, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко.

Об этом 1 апреля сообщило hromadske. Заседание состоялось только при участии сторон в связи с карантином из-за распространения COVID-19.

Так, прокурор просил продлить содержание под стражей Кузьменко на два месяца, говоря о рисках побега, давления на свидетелей, экспертов, совершение других правонарушений, уничтожения или искажения вещественных доказательств. В то же время адвокат подозреваемой просил не удовлетворять ходатайство и выбрать альтернативный меру пресечения. Он заявил, что подозрение необоснованно, а риски недоказанные.

Суд оставил подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко под стражей еще на два месяца. Иллюстрация

Сама Кузьменко сказала, что не имеет отношения к убийству Шеремета и даже никогда не знала мужчину. Также подозреваемая просила освободить ее из-под стражи, подчеркивая, что из-за карантина ее помощь необходима сыну и матери.

"Я хочу продолжить работу врачом. Мне безразлично, как это будет обеспечено – электронный браслет, хоть наденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу", – заявила она.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания под стражей на два месяца – до 30 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

Киевский апелляционный оставил под стражей подозреваемую Кузьменко.

Рябошапка 2 марта заявил, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства Шеремета еще на два месяца – до 12 июня.

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