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Суд избрал меру пресечения Стерненко: люди встретили решение криками "Ганьба!"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
7,3 т.
Сергею Стерненко избрали меру пресечения

Сергею Стерненко избрали меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко, подозреваемому умышленном убийстве, в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Соответствующее решение было принято 15 июня. Трансляцию с заседания суда вело "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Стерненко заявил, что под домашним арестом он должен будет находиться в воинской части в Одессе, несмотря на то, что прокурор в ходатайстве просил о другом адресе.

Активист отметил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Люди, которые пришли поддержать Стерненко, освистали решение судьи и начали кричать: "Ганьба!". Также они зажгли файеры под зданием суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Шевченковский районный суд более 11 часов избирал меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Под зданием суда собрались люди в поддержку Стерненко. Произошли стычки с правоохранителями, в результате которых были задержаны пять человек. Позднее их отпустили.

УкраинаКиевСергей Стерненко
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