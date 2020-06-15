Суд избрал меру пресечения Стерненко: люди встретили решение криками "Ганьба!"

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко, подозреваемому умышленном убийстве, в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Соответствующее решение было принято 15 июня. Трансляцию с заседания суда вело "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Стерненко заявил, что под домашним арестом он должен будет находиться в воинской части в Одессе, несмотря на то, что прокурор в ходатайстве просил о другом адресе.

Активист отметил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Люди, которые пришли поддержать Стерненко, освистали решение судьи и начали кричать: "Ганьба!". Также они зажгли файеры под зданием суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Шевченковский районный суд более 11 часов избирал меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Под зданием суда собрались люди в поддержку Стерненко. Произошли стычки с правоохранителями, в результате которых были задержаны пять человек. Позднее их отпустили.