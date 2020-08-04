Киевскому террористу Сухробу Каримову не избрали меру пресечения: озвучена причина
Суд не смог избрать меру пресечения Каримову. Фото СБУ.
Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который взял заложницу и угрожал взрывом в "Универсал Банке", что в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, не смогли избрать меру пресечения.
Защита обвиняемого попросила об отводе судьи. Заседание суда перенесено на 5 августа, сообщает "Страна".
"Это связано с ходатайством защиты Каримова. Адвокат объясняет его тем, что обвиняемому непонятен текст подозрения", – пояснил заместитель начальника отдела прокуратуры Киева Александр Жила.
Также он добавил, что адвокат подал еще одно ходатайство, в котором требует перевести ряд процессуальных документов на русский язык, но суд его не удовлетворил.
Жила уточнил, что обвинение требует для Каримова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 августа в Киеве мужчина по имени Сухроб Каримов захватил в заложницы руководительницу отделения АО Universal Bank, расположенного в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе.
Он угрожал взорвать здание в случае, если не будут выполнены его требования.
Кроме того, Каримов утверждал, что взрывчатка якобы сдетонирует, даже если его убьют.
Впоследствии СБУ удалось задержать мужчину.
Взрыва не произошло, каких-либо взрывных устройств по итогам проверки также не было найдено.