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Киевскому террористу Сухробу Каримову не избрали меру пресечения: озвучена причина

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Obozrevatel
Криминал
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Суд не смог избрать меру пресечения Каримову

Суд не смог избрать меру пресечения Каримову. Фото СБУ.

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который взял заложницу и угрожал взрывом в "Универсал Банке", что в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, не смогли избрать меру пресечения.

Защита обвиняемого попросила об отводе судьи. Заседание суда перенесено на 5 августа, сообщает "Страна".

"Это связано с ходатайством защиты Каримова. Адвокат объясняет его тем, что обвиняемому непонятен текст подозрения", – пояснил заместитель начальника отдела прокуратуры Киева Александр Жила.

Также он добавил, что адвокат подал еще одно ходатайство, в котором требует перевести ряд процессуальных документов на русский язык, но суд его не удовлетворил.

Жила уточнил, что обвинение требует для Каримова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

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