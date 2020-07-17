Суд арестовал пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена в Киеве

Юрий Сергиенко Криминал 23:29, 17.07.2020 Обновлено: 23:57, 17.07.2020

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения пятерым подозреваемым в похищении бизнесмена Сергея Ткаченко.

Их отправили под стражу без права внесения залога, сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева избрал всем пяти подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – сказано в сообщении.

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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