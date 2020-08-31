Суд арестовал подозреваемого в похищении четырехлетней девочки под Киевом

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в похищении девочки под Киевом. Коллаж

Бориспольский городской суд Киевской области 31 августа избрал меру пресечения для 29-летнего мужчины, который 28 августа похитил и пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку.

Об этом сообщила в Facebook прокуратура Киевской области. Мужчину взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

"По ходатайству прокуроров Бориспольской местной прокуратуры Бориспольский городской суд Киевской области применил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога к подозреваемому в похищении 4-летней девочки на автозаправочной станции в городе Борисполь", – сказано в сообщении.

29-летний мужчина задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины и за процессуального руководства местной прокуратуры. Ему сообщили о подозрении по фактам похищения малолетнего ребенка, сексуального насилия и неоконченного покушения на изнасилование в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 153, ч . 3 ст. 15 ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Также в прокуратуре сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Бориспольского отдела полиции ГУ Нацполиции в области.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемого в похищении ребенка арестовали на 60 суток. Facebook прокуратуры Киевской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на автозаправочной станции в Борисполе Киевской области похитили четырехлетнюю Елизавету Колисниченко. Спустя несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержать.

На допросе задержанный признался, что хотел изнасиловать ребенка.

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