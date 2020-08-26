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Суд арестовал майора Холодного, наехавшего на курсанток: он раскаялся

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Криминал
9,7 т.

  • Холодного арестовали на 60 суток, до 23 октября

  • Майору грозит до 8 лет тюрьмы

  • Он заявил, что не будет избегать наказания

Владимир Холодный признал вину в ДТП с курсантками

Владимир Холодный признал вину в ДТП с курсантками.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы Владимира Холодного, который подозревается в наезде на трех девушек-курсанток в состоянии алкогольного опьянения.

Меру пресечения майору избрали в среду, 26 августа, сроком на 60 суток (до 23 октября). Его задержали сразу же после ДТП на основании ст. 208 УПК, передает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – сообщили в прокуратуре.

Майор Владимир Холодный готов понести наказание

Майор Владимир Холодный готов понести наказание скриншот из видео

Во время судебного заседания Холодный раскаивался в содеянном и заверил, что не будет пытаться избежать наказания, передает "5 канал".

"Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность оказывать помощь пострадавшим", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП с Холодным произошло в Киеве 25 августа на территории военного колледжа на ул. Зоологической. Нетрезвый водитель наехал на трех девушек-курсанток.

Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в ДТП на территории одной из воинских частей Киевского гарнизона, 26 августа было стабильно тяжелым. Двум из трех девушек провели ампутацию.

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