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В Киеве посреди дня похитили девушку: первые детали

3.1т Читать материал на украинском

В Дарницком районе Киева неизвестные похитили женщину. Полиция объявила план "Перхват".

Преступление произошло 1 августа. Злоумышленники усадили свою жертву в автомобиль Volkswagen Crafter белого цвета с госномером АА 9992 РХ. Об этом пишет "Информатор".

Преступники уехали в сторону ул. Ревуцкого. Позже стало известно, что правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль.

В Киеве посреди дня похитили девушку: первые детали

Gooble. Maps

Подробности случившегося выясняются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина избил и изнасиловал девушку, которая попросила довезти ее до дома. Позже правоохранители задержали преступника.

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Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины
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