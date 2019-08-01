В Киеве посреди дня похитили девушку: первые детали

В Дарницком районе Киева неизвестные похитили женщину. Полиция объявила план "Перхват".

Преступление произошло 1 августа. Злоумышленники усадили свою жертву в автомобиль Volkswagen Crafter белого цвета с госномером АА 9992 РХ. Об этом пишет "Информатор".

Преступники уехали в сторону ул. Ревуцкого. Позже стало известно, что правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль.

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Подробности случившегося выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина избил и изнасиловал девушку, которая попросила довезти ее до дома. Позже правоохранители задержали преступника.

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