Стреляли в пах: появились новые подробности убийства ветерана АТО на Киевщине

Ветеран АТО из батальона "Айдар" Игорь Корниенко, погибший в результате нападения подростков в Вышгороде Киевской области, мог бы выжить, если бы ему вовремя вызвали скорую.

Ведь его ранение было несмертельным. О деталях преступления рассказали в Вышгородском отделе полиции, а также знакомые погибшего, говорится в сюжете "Надзвичайних новин" на ICTV.

Подчеркивается, что на 16-летнего подозреваемого в убийстве мужчины в суде одели бронежилет, чтобы в зале заседаний не произошло самосуда. Так как, по версии следствия, несовершеннолетние первыми напали на Корниенко и его товарища.

Игоря Корниенко расстреляли из его же оружия

"Во время драки пострадавший достал из чехла карабин. Он сделал предупредительный выстрел вверх холостым патроном. После чего карабин был выбит из рук, и 16-летний парень выстрелил во внутреннюю часть бедра", – сказал и. о. руководителя следствия Вышгородского ОП Богдан Корольчук.

Отмечается, что пуля не задела жизненно важных органов ветерана АТО, и если бы подростки вызвали помощь – возможно, он бы выжил.

"У него также был выстрел в пах. И кровотечение. Наверное, он пытался чем-то там [его остановить], но не успел. Это же быстро очень. И умер", – добавила знакомая погибшего Людмила.

На 16-парня, подозреваемого в убийстве одели бронежилет fakty.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Вышгороде Киевской области 16-летний парень из автомата застрелил мужчину, еще один человек пострадал.

Убитый подростком в Вышгороде Киевской области мужчина оказался ветераном АТО из батальона "Айдар" – Игорь Корниенко, позывной "Корней".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!