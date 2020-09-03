Стрельбу в Украинке устроили 22 человека, среди которых – граждане РФ

Полиция установила личности 22 человек, которые устроили стрельбу в кафе в городе Украинка Киевской области.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области. Среди подозреваемых – местные жители, киевляне и граждане России.

Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19:15 сообщили в Обуховский отдел полиции. Наряды групп реагирования и следственно-оперативная группа прибыли на место происшествия уже через 20 минут.

Однако участники конфликта и персонал кафе попытались скрыть преступление: они изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы.

Чтобы получить видео с камер наблюдения, полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализе видеозаписей и свидетельских показаний полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в томе числе – и граждане Российской Федерации.

Правоохранители провели 10 обысков по установленным адресам участников инцидента.

Пострадавшие, обратившихся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает.

Продолжаются расследования в двух уголовных производствах, открытых по фактам совершения хулиганства с применением оружия и по факту сокрытия преступления – по ч.4 ст.296, ст.396 Криминального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и участникам конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в городе Украинка группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на пляже. Вооруженные ружьями люди совершили около десяти выстрелов.