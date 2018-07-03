Стрельба в центре Киева: появились первые подробности, фото и видео

В Киеве рядом с рестораном "Долма" произошла стрельба, в результате которой предварительно пострадал один человек.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступление произошло во вторник, 3 июля, около 16:10, на ул. Большая Васильковская, 122.

"Огнестрельное ранение в живот. Пострадавший – иностранец", - сообщил инсайдер.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Владимир Мойсеенко

Владимир Мойсеенко

По словам очевидцев, преступника спугнула женщина, которая начала кричать. Также на ступеньках видна небольшая лужа крови. На месте происшествия очевидцы насчитали восемь отстрелянных гильз.

По данным OBOZREVATEL, подозреваемый - кавказец. Его рост около 175 см, на нем темная одежда, белые кроссовки и черная кепка. С места преступления скрылся на авто.

Полиция объявила около 17:30 оперативный план "Сирена" в Голосеевском районе.

Владимир Мойсеенко

Владимир Мойсеенко

Владимир Мойсеенко

Владимир Мойсеенко

Владимир Мойсеенко

Владимир Мойсеенко

Владимир Мойсеенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве устроили стрельбу в здании рынка.