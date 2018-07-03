В Киеве устроили стрельбу в здании рынка: появились новые подробности

Женщина, которую в Киеве ранили налетчики на административное здание рынка, по состоянию на 3 июля находится в реанимации.

Как рассказал OBOZREVATEL главный врач больницы №17 Николай Демин, пострадавшая получила ранение ноги.

"У пострадавшей огнестрельное ранение бедра", - отметил он. Также главврач добавил, что у женщины есть и другие ранения, но какие именно, не уточнил.

Врачи больницы сообщили нашим журналистам, что у женщины ранены обе ноги.

Из своих источников наши журналисты узнали, что пострадавшей 58 лет. В помещении админздания рынка на ул. Довженко, 1 она находилась вместе с мужем. В данном помещении пострадавшая осуществляла обмен валюты.

Около 13:00 в помещение зашли двое мужчин в масках, которые приказали всем, кто находился внутри лечь на пол, после чего открыли огонь, ранив женщину. С места происшествия преступники забрали сумку с деньгами (сумма не известна). Скрылись на автомобили ВАЗ, который затем был обнаружен на ул. Дегтяревская. Один из налетчиков говорил с кавказским акцентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве обнаружили тело сына экс-нардепа с перерезанными венами и горлом.