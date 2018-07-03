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Стрельба в Киеве: объявлен план "Сирена"

1.1тЧитать новость на украинском

Полиция ввела оперативный план "Сирена" в Голосеевском районе Киева после перестрелки.

Правоохранители разыскивают вооруженного преступника. Об этом сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Оперативный план наивысшей степени ввели около 17:30. Приметы преступника: мужчина не славянской внешности, рост - 175, одет в черную куртку, черные штаны и кепку. Предположительно, вооружен пистолетом Макарова. Скрылся с места происшествия на машине.

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Всех, кто владеет информацией, попросили сообщить в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля в Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, целясь в спину и живот. По предварительным данным, пострадал один человек.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаКиев
Объекты
стрельбаполиция
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