Стрельба в Киеве: объявлен план "Сирена"

Полиция ввела оперативный план "Сирена" в Голосеевском районе Киева после перестрелки.

Правоохранители разыскивают вооруженного преступника. Об этом сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Оперативный план наивысшей степени ввели около 17:30. Приметы преступника: мужчина не славянской внешности, рост - 175, одет в черную куртку, черные штаны и кепку. Предположительно, вооружен пистолетом Макарова. Скрылся с места происшествия на машине.

Всех, кто владеет информацией, попросили сообщить в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля в Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, целясь в спину и живот. По предварительным данным, пострадал один человек.