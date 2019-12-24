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24 декабря • обновлено в 12:03
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/ Криминал

Стрельба в Гидропарке: появилось видео с подозреваемым в убийстве

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Опубликовано видео, на котором предположительно показан подозреваемый в убийстве бизнесмена в киевском Гидропарке.

На записи видно, как от горящего авто в противоположную сторону под мостом Патона убегает неизвестный человек, передает "УНН".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря неизвестный стрелок на авто обстрелял машину и скрылся в сторону моста Патона. Стрельба произошла возле кафе "Очеретяный кот" в Гидропарке.

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СМИ сообщали, что погибшим оказался киевский бизнесмен. В момент нападения вместе с ним в авто находилась девушка. На месте преступления найдены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Полиция ввела план перехвата и позже нашла сожженным автомобиль предполагаемого стрелка. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
убийство Национальная полиция Украины пожар авто
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