Стрельба в Гидропарке: появилось видео с подозреваемым в убийстве

Опубликовано видео, на котором предположительно показан подозреваемый в убийстве бизнесмена в киевском Гидропарке.

На записи видно, как от горящего авто в противоположную сторону под мостом Патона убегает неизвестный человек, передает "УНН".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря неизвестный стрелок на авто обстрелял машину и скрылся в сторону моста Патона. Стрельба произошла возле кафе "Очеретяный кот" в Гидропарке.

СМИ сообщали, что погибшим оказался киевский бизнесмен. В момент нападения вместе с ним в авто находилась девушка. На месте преступления найдены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Полиция ввела план перехвата и позже нашла сожженным автомобиль предполагаемого стрелка. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!