Стрельба в Гидропарке: погибшим оказался киевский бизнесмен

Застреленным на Гидропарке мужчиной оказался киевский бизнесмен Бахвалов, 1978 года рождения.

Об этом сообщает "Цензор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Жертве нападения оказывали медицинскую помощь, но от полученных ран он умер на месте.

Напомним, что 23 декабря неизвестный стрелок на авто Volkswagen обстрелял машину Toyota и скрылся в сторону моста Патона. Стрельба произошла возле кафе "Очеретяный кот".

Нападавший скрылся с места преступления, полиция ввела план перехвата "Сирена". Позже автомобиль предполагаемого стрелка нашли сожженным на одной из улиц Днепровского района Киева.

На месте преступления полиция нашла четыре гильзы от патронов калибра 9 мм. Оружие, из которого стреляли, не установлено.

Полиция внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Стрельба в Гидропарке

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ресторане "Баку" (на улице Антоновича, 88) посетители устроили стрельбу.

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