10 участникам стрельбы в Броварах избрана мера пресечения: главаря "Виху" арестовали

Дарья Дурова Криминал 21:58, 3.06.2020

Еще 10 предполагаемым участникам стрельбы в Броварах Киевской области в среду, 3 июня, избрали меру пресечения.

Об этом на своей станице в Facebook сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Он также показал снимки фигурантов расследования, сделанные в зале Шевченковского суда.

Подозреваемые в стрельбе в Броварах
Facebook/Андрій Нєбитов

Пресс-служба МВД отметила, что речь идет об участниках ОПГ "Журавли", задержанных 2 июня. Тогда полицейские в Киеве, Ирпине и Броварах поймали 13 участников вооруженного конфликта.

По состоянию на 21:00 Шевченковский районный суд Киева арестовал сроком на 60 суток без права внесения залога восемь человек, в том числе организатора, криминального авторитета Виктора Журавля ("Журавль" или "Виха").

Подозреваемые в стрельбе в Броварах
Facebook/Андрій Нєбитов

Одному фигуранту перестрелки избрали содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 000 300 гривен, еще одному – круглосуточный домашний арест.

Подозреваемые в стрельбе в Броварах
Facebook/Андрій Нєбитов

Всем задержанным мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 (Бандитизм) УК Украины. Также 12 лицам объявлено о подозрении в покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115).

Задержанные участники ОПГ
twitter.com/AvakovArsen

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