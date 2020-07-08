Стрельба в Броварах: суд оставил под стражей фигуранта

Суд оставил под стражей одного из подозреваемых в стрельбе в Броварах. Иллюстрация. lviv.travel

Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в конфликте со стрельбой в Броварах (Киевская область).

Об этом написала пресс-служба суда на своем сайте. Так, 8 июля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Броварского горрайонного суда Киевской области от 31 мая.

Последним было удовлетворено ходатайство старшего следователя Броварского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области и применено к подозреваемому А. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 июля включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения, решение следственного судьи Броварского горрайонного суда Киевской области от 31 мая 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданина А. заподозрили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: