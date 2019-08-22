Стрельба у метро в Киеве: названы подозреваемые

К стрельбе возле кафе "Кухня Полли" у метро "Голосеевская" в Киеве имеют отношение три человека. Также стали известны имена пострадавших в результате перестрелки и характер их травм.

Как сообщили в полиции Киева, в ходе проведенных мероприятий и следственных действий 20 августа проведены допросы и опознания со свидетелями происшествия, в результате чего установлена ​​причастность к указанным событиям троих мужчин. Все они стреляли по представителям "Муниципальной стражи" предположительно из пистолета.

Лещенко Сергей, которого узнали четыре свидетеля;

Синчук Алексей, которого узнали два свидетеля;

Мегниев Акбар, которого узнали четыре свидетеля.

Полиция LIGA.net

"21 августа следственным отделом Голосеевского Управления полиции им объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины", – отметили правоохранители.

Также они обнародовали полный список пострадавших в результате стрельбы. Примечательно, что травмы получили и сами инициаторы конфликта.

Костюченко Сергей : ножевое ранение нижней конечности.

Мари Игорь : огнестрельное ранение грудной клетки.

Леденев Андрей , водитель КП "Муниципальная стража": травма глаза, контузия средней степени.

Якименко Никита: огнестрельное ранение нижней трети правой голени.

Кожимяка Евгений : огнестрельное ранение средней трети левой голени.

Синчук Алексей : огнестрельное ранение левого предплечья, правой ягодицы, ушиб мягких тканей головы.

Мегниев Акбар .

Лещенко Сергей.

Место преступления Национальная полиция Украины в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Правоохранители задержали пятерых участников события.

Во время обхода территории Голосеевского парка сотрудники КП "Муниципальная стража" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.

При попытке наряда узнать о причинах собрания неизвестные начали оскорблять охранников с применением нецензурной лексики.

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