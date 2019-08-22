Стрельба у метро в Киеве: названы подозреваемые

К стрельбе возле кафе "Кухня Полли" у метро "Голосеевская" в Киеве имеют отношение три человека. Также стали известны имена пострадавших в результате перестрелки и характер их травм.
Как сообщили в полиции Киева, в ходе проведенных мероприятий и следственных действий 20 августа проведены допросы и опознания со свидетелями происшествия, в результате чего установлена причастность к указанным событиям троих мужчин. Все они стреляли по представителям "Муниципальной стражи" предположительно из пистолета.
Лещенко Сергей, которого узнали четыре свидетеля;
Синчук Алексей, которого узнали два свидетеля;
Мегниев Акбар, которого узнали четыре свидетеля.
Полиция
LIGA.net
"21 августа следственным отделом Голосеевского Управления полиции им объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины", – отметили правоохранители.
Также они обнародовали полный список пострадавших в результате стрельбы. Примечательно, что травмы получили и сами инициаторы конфликта.
Костюченко Сергей: ножевое ранение нижней конечности.
Мари Игорь: огнестрельное ранение грудной клетки.
Леденев Андрей, водитель КП "Муниципальная стража": травма глаза, контузия средней степени.
Якименко Никита: огнестрельное ранение нижней трети правой голени.
Кожимяка Евгений: огнестрельное ранение средней трети левой голени.
Синчук Алексей: огнестрельное ранение левого предплечья, правой ягодицы, ушиб мягких тканей головы.
Мегниев Акбар.
Лещенко Сергей.
Место преступления
Национальная полиция Украины в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Правоохранители задержали пятерых участников события.
Во время обхода территории Голосеевского парка сотрудники КП "Муниципальная стража" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.
При попытке наряда узнать о причинах собрания неизвестные начали оскорблять охранников с применением нецензурной лексики.
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