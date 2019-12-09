Стрельба с пострадавшими в парке Киева: суд принял неожиданное решение

Прокуратура Киева переквалифицировала дело о стрельбе в Голосеевском районе, которая состоялась 20 августа между сотрудниками "Муніципальної варти" и охранной организацией "Левый берег", с "покушения на убийство" на "хулиганку".

Дело получило иную квалификацию, в частности, в части подозрения Сергея Лещенко (Лешего) в связи с якобы "отсутствием указанного уголовного правонарушения".

Как отмечают на Facebook странице "Народное падло", сделал это соответствующим постановлением прокурор отдела прокуратуры города Киева Денис Олейник.

Дело о стрельбе в Голосеевском районе Киева переквалифицировали

"По данным инсайдеров, стоимость такого постановления о закрытии уголовного производства могла обойтись фигуранту кровавой стрельбы в 15000 долларов США. Такие действия милиционера негативно влияют на репутацию всей прокуратуры Украины и являются недопустимыми", – сказано в сообщении.

Напомним, конфликт начался после того, как сотрудники КП "Муніципальна варта" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, громко что-то выясняли между собой.

По данным "Муніципальної варти", они пытались противодействовать незаконным кальянным в парке, которые "крышевал" Сергей Лещенко (Леший). В результате столкновения трое представителей предприятия получили ранения от вооруженных парней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Правоохранители задержали пятерых участников события.

Стало известно, что к стрельбе возле кафе "Кухня Полли" у метро "Голосеевская" в Киеве имеют отношение три человека.

22 августа Лещенко и второго подозреваемого Акбара Магниевая взяли под стражу на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 153 687 000 гривен.

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