Стрельба полиции под Киевом: в смерти ребенка заподозрили подростка

Прокуратура Киевщины объявила еще одно подозрение в деле о смерти 5-летнего Кирилла Тлявова, который умер вследствие стрельбы двух полицейских в Переяслав-Хмельницком.

Четвертым подозреваемым стал несовершеннолетний, пишет УНН со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

"18 июля прокуратура Киевской области утвердила еще одно подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство группы лиц с применением оружия) 16-летнему несовершеннолетнему, который тоже находился на месте преступления с другими подозреваемыми и стрелял", – уточнили в СМИ.

Имя подростка не разглашается, но ранее сообщалось, что на месте стрельбы, кроме двух полицейских и одного гражданского мужчины, находился сын одного из правоохранителей, Владимира Петровца.

Кирилл Тлявов Факты

17 июля Государственное бюро расследований объявило о подозрении третьему человеку в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Ним стал Дмитрий Кривошея.

До этого о подозрении было объявлено двум полицейским, которые в пьяном виде стреляли по банкам на улице.

Как писал OBOZREVATEL:

5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.

4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.

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