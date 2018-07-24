Стрельба и лицом в асфальт: кадры спецоперации в Киеве попали на видео

В микрорайоне Русановка, в Киеве, полиция задержала подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Кадры с места происшествия OBOZREVATEL прислали очевидцы.
События развивались днем 24 июля на ул. Энтузиастов в Днепровском районе, напротив русановских фонтанов.
По словам очевидцев, к стоянке подъехал белый микроавтобус. Из него выскочили несколько человек в полной экипировке, и бросились к легковому автомобилю темного цвета, стоявшего на парковке.
Полицейская спецоперация в Киеве
На первых секундах видеозаписи, которую нам прислали очевидцы, видно, как люди в экипировке осматривают багажник и салон легковушки. Во второй части видеозаписи уже видно, как рядом с авто лицом в асфальт лежат несколько человек.
"Какие-то люди в касках и "брониках" сделали несколько выстрелов, затем уложили на асфальт четырех человек. Кто, что – неизвестно", - сообщили OBOZREVATEL местные жители.
Поначалу очевидцы предположили, что это спецоперация, которую проводило спецподразделение Службы безопасности Украины "Альфа". Однако эту информацию OBOZREVATEL в СБУ не подтвердили.
Наши журналисты позвонили в ГУ Национальной полиции в Киеве, где нам дали обтекаемый ответ, что это их коллеги из Киевской области проводили тренировку или спецоперацию.
Добавим, что жители соседних домов слышали стрельбу. Люди были напуганы и звонили в полицию (о получении такого рода обращений подтвердили в Днепровском райуправлении полиции).
Не получив четкого ответа, что же все-таки произошло на Русановке, журналисты OBOZREVATEL обратились в прокуратуру. Однако на момент обращения в ведомстве были не в курсе применения оружия на Русановке.
Позже в пресс-службе ГУНП Киевщины OBOZREVATEL сообщили, что на Энтузиастов правоохранители Киевской области задерживали преступников, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.
Отметим, что на выяснение, работали на Русановке силовики или же это какая-то преступная группа, ушло несколько часов.
Местные жители уточнили OBOZREVATEL некоторые подробности. Якобы одни преступники были в авто, а их подельники находились в доме. "Была беготня вокруг дома", - сообщили люди, отметив, что вокруг дома также бегали люди в штатском.
Спустя час жильцы соседних домов слышали звук полицейской сирены во дворах.
Ранее сообщалось, что возле столичного Национального ботанического сада им. Н. Гришко произошла драка, закончившаяся стрельбой.
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.