Стрельба и лицом в асфальт: кадры спецоперации в Киеве попали на видео

В микрорайоне Русановка, в Киеве, полиция задержала подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Кадры с места происшествия OBOZREVATEL прислали очевидцы.

События развивались днем 24 июля на ул. Энтузиастов в Днепровском районе, напротив русановских фонтанов.

По словам очевидцев, к стоянке подъехал белый микроавтобус. Из него выскочили несколько человек в полной экипировке, и бросились к легковому автомобилю темного цвета, стоявшего на парковке.

Полицейская спецоперация в Киеве

На первых секундах видеозаписи, которую нам прислали очевидцы, видно, как люди в экипировке осматривают багажник и салон легковушки. Во второй части видеозаписи уже видно, как рядом с авто лицом в асфальт лежат несколько человек.

"Какие-то люди в касках и "брониках" сделали несколько выстрелов, затем уложили на асфальт четырех человек. Кто, что – неизвестно", - сообщили OBOZREVATEL местные жители.

Поначалу очевидцы предположили, что это спецоперация, которую проводило спецподразделение Службы безопасности Украины "Альфа". Однако эту информацию OBOZREVATEL в СБУ не подтвердили.

Наши журналисты позвонили в ГУ Национальной полиции в Киеве, где нам дали обтекаемый ответ, что это их коллеги из Киевской области проводили тренировку или спецоперацию.

Добавим, что жители соседних домов слышали стрельбу. Люди были напуганы и звонили в полицию (о получении такого рода обращений подтвердили в Днепровском райуправлении полиции).

Не получив четкого ответа, что же все-таки произошло на Русановке, журналисты OBOZREVATEL обратились в прокуратуру. Однако на момент обращения в ведомстве были не в курсе применения оружия на Русановке.

Позже в пресс-службе ГУНП Киевщины OBOZREVATEL сообщили, что на Энтузиастов правоохранители Киевской области задерживали преступников, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Отметим, что на выяснение, работали на Русановке силовики или же это какая-то преступная группа, ушло несколько часов.

Местные жители уточнили OBOZREVATEL некоторые подробности. Якобы одни преступники были в авто, а их подельники находились в доме. "Была беготня вокруг дома", - сообщили люди, отметив, что вокруг дома также бегали люди в штатском.

Спустя час жильцы соседних домов слышали звук полицейской сирены во дворах.

Ранее сообщалось, что возле столичного Национального ботанического сада им. Н. Гришко произошла драка, закончившаяся стрельбой.