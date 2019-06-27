"Страшно заходить!" Днепр отравили неизвестным химическим веществом

На Черкасщине в реке Днепр массово гибнет рыба. Экологи утверждают: реку отравили неизвестных химическим веществом.

Так, жители Канева заметили сотни дохлых рыб и раков не только в водоеме, но и на побережье, сообщает ТСН. "Страшно было заходить. Люди были, которые купались, но мне было страшно", – рассказала местная жительница Антонина Симоненко о своем посещении пляжа.

Специалисты уже измерили температуру воды, содержание в ней кислорода и взяли жидкость на экспертизу.

Мор рыбы Скриншот с видео

После получения результатов экологи заявили: Днепр отравили. "Я думаю, что не причина кислород, не причина сине-зеленые водоросли – или это какой-то сброс, или химическое вещество. Это по моему мнению", – говорит заместитель руководителя отдела охраны водных биоресурсов Черкасской области Андрей Тичков.

Вероятнее всего, вредные вещества сбросили в воду на Киевщине, но узнать, какое именно вещество попало в воду, специалисты смогут только через несколько дней. Однако даже тогда найти виновного и наказать за ущерб природе будет практически невозможно.

Тем временем отдыхающим в ближайшее время советуют не рыбачить и не купаться в Днепре в Черкасской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области во время аварии при перевозке опасных химических веществ в воду вылилось около 800 литров гербицидов и стимуляторов роста растений.

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