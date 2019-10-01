"Страшно смотреть": в Киеве мужчину забили до смерти из-за ревности

В Киеве мужчину из-за ревности к женщине забил до смерти ее любовник.

Убитого Александра в собственной квартире нашла Ирина, к которой часто захаживали любовники, сказано в сюжете "Надзвичайних новин".

Соседи рассказали, что женщину часто посещали разные мужчины, которые попадали в ее квартиру через балкон.

"Она его пьяного то впускала, то не впускала. Они пили. И часто через балкон. Там балкон весь избит, там вход свободный – заходи и выходи", – рассказала соседка Татьяна.

Именно через балкон в квартиру и проникли двое мужчин, которые разыскивали Александра.

"Один из этих двоих, незаконно попал в помещение, начал наносить телесные повреждения. В течение получаса, 30-40 минут, он постоянно бил потерпевшего руками, ногами и другими предметами", – сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

После избиения нападавшие сбежали из квартиры и пытались скрыться. Но вскоре полиция нашла их в соседнем заброшенном здании, где они прятались.

Избитый мужчина скончался на месте.

"Приспущенные немного штаны, видно живот его и вверх поднята была кофточка. Очень сильно было избито лицо, очень. Там прямо кровь шла изо рта, и так сильно. Видно, били и по зубам, там страшное, синяки такие, синие под глазами, страшно смотрит было", – рассказала очевидец, которая видела труп погибшего.

Избиение Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в грузинском ресторане мужчина принялся избивать свою супругу, а после – угрожал окружающим ножом.

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