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2 ноября • обновлено в 10:15
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/ Криминал

Столкнулся почти десяток авто: в Киеве произошло масштабное ДТП

1.3т Читать материал на украинском

В Святошинском районе Киева в субботу, 2 ноября, произошло масштабное ДТП с большим количеством автомобилей.

Авария случилась на проспекте Победы, возле станции метро "Житомирская". Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Судя по ролику, в ДТП попало семь автомобилей. Информации о причинах аварии и пострадавших – нету.

В Киеве произошло масштабное ДТП

В Киеве произошло масштабное ДТП

Скриншот

Новости
Авто опрокинуло на бок: в центре Киева произошло масштабное ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе, 31 октября произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадали два человека, еще один – погиб.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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