Столкнулся почти десяток авто: в Киеве произошло масштабное ДТП

В Святошинском районе Киева в субботу, 2 ноября, произошло масштабное ДТП с большим количеством автомобилей.
Авария случилась на проспекте Победы, возле станции метро "Житомирская". Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Судя по ролику, в ДТП попало семь автомобилей. Информации о причинах аварии и пострадавших – нету.
В Киеве произошло масштабное ДТП
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе, 31 октября произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадали два человека, еще один – погиб.
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