Стерненко избирают меру пресечения: к суду в Киеве стянули сотни силовиков. Фото и видео
Шевченковский районный суд Киева, где происходит продолжение рассмотрения дела активиста Сергея Стерненко, с самого утра 15 июня окружили сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии.
У здания также собралась группа поддержки активиста. Об этом сообщает "Радио Свобода", ведя прямую трансляцию с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что правоохранители выстроились в кордоны. На территорию они впускают только после личного досмотра: людей просят показать содержание своих сумок.
При этом все выглядит более организовано, чем в прошлый раз. Силовики намерены не допустить стычек, как 12 июня, когда активисты бросали в правоохранителей бутылки с водой, а под судом взорвали петарду.
Среди людей, которые пришли поддержать Стерненко, были замечены активисты, народные депутаты и общественные деятели, а также обычные граждане. Люди держали в руках различные плакаты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 июня Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также незаконном ношении холодного оружия. СБУ обнародовала данные относительно разногласий по делу, в частности, в показаниях активиста и том, что удалось выяснить следователям.
Под зданием Шевченковского райсуда Киева, который 12 июня избирал меру пресечения активисту Сергею Стерненко, подорвали петарду.