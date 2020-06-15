Стерненко избирают меру пресечения: к суду в Киеве стянули сотни силовиков. Фото и видео

Марина Лисничук Криминал 10:30, 15.06.2020 Обновлено: 11:05, 15.06.2020

Шевченковский районный суд Киева, где происходит продолжение рассмотрения дела активиста Сергея Стерненко, с самого утра 15 июня окружили сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии.

У здания также собралась группа поддержки активиста. Об этом сообщает "Радио Свобода", ведя прямую трансляцию с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Суд над Стерненко в Киеве
Страна

Отмечается, что правоохранители выстроились в кордоны. На территорию они впускают только после личного досмотра: людей просят показать содержание своих сумок.

Суд над Стерненко в Киеве
Страна

При этом все выглядит более организовано, чем в прошлый раз. Силовики намерены не допустить стычек, как 12 июня, когда активисты бросали в правоохранителей бутылки с водой, а под судом взорвали петарду.

Суд над Стерненко в Киеве
Vesti.ua

Среди людей, которые пришли поддержать Стерненко, были замечены активисты, народные депутаты и общественные деятели, а также обычные граждане. Люди держали в руках различные плакаты.

Стерненко в суде
radiosvoboda.org
Суд над Стерненко в Киеве
radiosvoboda.org
Суд над Стерненко в Киеве
Vesti.ua
Суд над Стерненко в Киеве
Vesti.ua
Суд над Стерненко в Киеве
Vesti.ua
Суд над Стерненко в Киеве
Страна
Суд над Стерненко в Киеве
Страна
Суд над Стерненко в Киеве
Страна

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 июня Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также незаконном ношении холодного оружия. СБУ обнародовала данные относительно разногласий по делу, в частности, в показаниях активиста и том, что удалось выяснить следователям.

  • Под зданием Шевченковского райсуда Киева, который 12 июня избирал меру пресечения активисту Сергею Стерненко, подорвали петарду.

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