Среди бела дня: в Киеве ромы пытались украсть школьницу

В Оболонском районе Киева в четверг, 3 октября, ромы пытались похитить ученицу 232 школы.

Об этом со ссылкой на Департамент образования и науки Киевской городской госадминистрации сообщает УНН.

"Был такой случай сегодня, но девочка смогла вырваться и убежать, сообщила об этом учителям. В то же время было уведомлено руководство, и глава районной государственной администрации вместе с полицией поймали группировку ромов, сейчас они находятся в полицейском участке", – поделились подробностями в пресс-службе.

В Киеве ромы пытались украсть школьницу

Информацию о попытке похищения ребенка подтвердили и в Оболонском управления полиции. "Доставили ромов к нам в райотдел. Сейчас устанавливаем причины", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве засняли, как ромы обокрали местную жительницу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!