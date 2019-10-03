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3 октября • обновлено в 18:50
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/ Криминал

Среди бела дня: в Киеве ромы пытались украсть школьницу

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В Оболонском районе Киева в четверг, 3 октября, ромы пытались похитить ученицу 232 школы.

Об этом со ссылкой на Департамент образования и науки Киевской городской госадминистрации сообщает УНН.

"Был такой случай сегодня, но девочка смогла вырваться и убежать, сообщила об этом учителям. В то же время было уведомлено руководство, и глава районной государственной администрации вместе с полицией поймали группировку ромов, сейчас они находятся в полицейском участке", – поделились подробностями в пресс-службе.

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В Киеве ромы пытались украсть школьницу

В Киеве ромы пытались украсть школьницу

Информацию о попытке похищения ребенка подтвердили и в Оболонском управления полиции. "Доставили ромов к нам в райотдел. Сейчас устанавливаем причины", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве засняли, как ромы обокрали местную жительницу.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ромы
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Chesny Victor
Chesny Victor
Когда же этих ублюдочных недоумков, заставят жить по закону? Скольким еще надо пропасть, быть убитыми, покалеченными, обворованными или обманутыми, что бы наша власть, проснулась и предприняла действенные меры по "трудоустройству" этих "бедных, несчастных", мразей?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нужно всю эту наволочь селить в гетто обнесенное заброс десятиметровый!
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