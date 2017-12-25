Спасался от собутыльника: в Киеве мужчина выпрыгнул с 7 этажа. Фотофакт

В Киеве мужчина выпрыгнул с 7 этажа, спасаясь от собутыльника, который на него напал.

Об этом говорится на сайте главного управления Национальной полиции.

"В течение ночи соседи распивали спиртное. Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин схватил нож, набросился с ним на оппонента и успел ударить в шею. Спасаясь от преследователя, потерпевший выпрыгнул из окна на седьмом этаже, а его обидчик лег спать", – заявили правоохранители.

Мужчина упал в сугроб у парадного, а когда пришел в себя, нашел консьержа дома и попросил вызвать "скорую". После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали в стационар. У мужчины диагностировали перелом предплечья и резаные раны шеи, которые нанес ему сосед.

В полиции отмечают, что нападавшего обнаружили по месту его жительства, где он отсыпался "после ночных развлечений с алкогольными напитками".

"Владельца квартиры, где происходили события, мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начали уголовное производство по части первой статьи 121 УК, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы", – резюмировали представители Нацполиции.

Нацполиция

Нацполиция

Нацполиция

Нацполиция

Нацполиция

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве совершили жестокое нападение на мужчину.