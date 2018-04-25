Скандал с ромами в Киеве: в Раде назвали главную проблему

В Украине ромы сознательно лишают себя и своих детей возможности воспользоваться помощью государства.

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат от БПП, глава межфракционного объединения "Чужих детей не бывает" Ирина Луценко, комментируя уничтожение лагеря ромов на Лысой горе в Киеве.

"Это очень специфические граждане, которые минимально стараются социализироваться. Они постоянно кочуют, у них нет постоянного места жительства. Соответственно, если нет постоянного места жительства, они не планируют работать", - заявила депутат.

"Если бы государство хотело оказать поддержку этим детям, они должны стать на учет в том месте, где они проживают, но они этого не делают. Они искусственно лишают себя возможностей гражданина Украины. Даже тех льгот и той помощи, которую бы государство могло выдать", - добавила Луценко.

Нардеп отметила, что контролирующие органы не имеют возможности следить за ромскими детьми: "Они кочуют постоянно и их проконтролировать можно только когда ребенок или мама просит милостыню или ворует".

Как сообщал "Обозреватель", 22 апреля стало известно о сожжении лагеря ромов в Киеве на Лысой горе. На следующий день в полиции заявили, что никаких обращений от пострадавших им не поступало.