В Киеве произошло зверское нападение на 9-летнюю девочку

В Голосеевском районе Киева грабитель напал на 9-летнего ребенка.
"Преступление произошло около часа ночи 18 марта - на улице Волжская", - сообщил источник "Обозревателя".
Находясь в состоянии шока, ребенок рассказал о происшествии матери. Женщина вызвала полицию.
По данным источника, у правоохранителей уже есть подозреваемый.
О том, получил ли ребенок травмы во время нападения, на данный момент неизвестно. Также непонятно, что делала девочка в столь позднее время на улице.
Улица Волжская в Голосеевском районе
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве грабитель ударил женщину по голове и забрал у нее все ценности.
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