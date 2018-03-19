В Киеве произошло зверское нападение на 9-летнюю девочку

В Голосеевском районе Киева грабитель напал на 9-летнего ребенка.

"Преступление произошло около часа ночи 18 марта - на улице Волжская", - сообщил источник "Обозревателя".

Находясь в состоянии шока, ребенок рассказал о происшествии матери. Женщина вызвала полицию.

По данным источника, у правоохранителей уже есть подозреваемый.

О том, получил ли ребенок травмы во время нападения, на данный момент неизвестно. Также непонятно, что делала девочка в столь позднее время на улице.

Улица Волжская в Голосеевском районе

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве грабитель ударил женщину по голове и забрал у нее все ценности.