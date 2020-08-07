Сотрудников Лукьяновского СИЗО обвинили в пытках заключенных: там оправдались

Мать одного из заключенных Лукьяновского СИЗО в Киеве заявила, что сотрудники учреждения систематически избивают ее сына, требуют деньги и угрожают.

Об этом сообщает ТСН. Она заявила, что избиение происходят почти каждую ночь. В СИЗО якобы требовали сначала 1500 долларов, но этого оказалось мало, рассказала женщина.

"Я, Федоренко Л., прошу вашей помощи. Мой сын отбывает наказание за совершенное им преступление. Он находится в Лукьяновском СИЗО уже несколько месяцев. Каждую ночь его бьют и требуют деньги. Сразу требовали 1500 долларов. Мы собрали эти средства и заплатили, думали отстанут. Да где там, они снова бьют и требуют деньги. У сына перебита челюсть, забитая грудина. Умоляю вас вмешаться: камера №13, Федоренко В. Прошу вашей помощи", – обратилась в редакцию женщина.

Со своей стороны Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины осуществил проверку учреждения, которая показала, что травму челюсти узник действительно получил, однако это случилось якобы по его собственной неосторожности.

"В ходе проверки установлено, что телесные повреждения в виде травмы челюсти осужденный Федоренко В. получил по собственной неосторожности в прогулочном дворике во время выполнения физических упражнений на брусьях. В ходе опроса Федоренко объяснил, что после травмы он вернулся в свое камерное помещение, за предоставлением медицинской помощи не обращался, поскольку считал, что ушиб незначительный", – говорится в ответе на запрос издания.

Кроме того, в учреждении заявили, что сотрудники изолятора деньги у заключенного не требовали, что якобы подтвердили и другие осужденные.

"Денежные средства, которые он одолжил у своих родителей еще до ареста, необходимы были, чтобы закрыть задолженность знакомому", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший узник рассказал, что состояние общих камер в Лукьяновском СИЗО в Киеве ужасное, однако "блатных" размещают в камеры VIP, при этом предоставляя широкий спектр незаконных услуг за деньги.