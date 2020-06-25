Сотрудники "Киевгаза" под прицелом: Геращенко озвучил основную версию взрыва на Позняках

Взрыв в многоэтажке на Позняках мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками "Киевгаза". Следствие считает эту версию основой.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 25 июня.

"Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, называются байпасы. И действительно, были сообщения от жителей, был запах газа", – рассказал Геращенко.

По его словам, сотрудников "Киевгаза" будет ждать суд, если будет доказано, что взрыв произошел из-за их действий. В таком случае от них могут потребовать компенсации всех затрат, которые понесли жители дома и государство. Однако пока что подозрений никому не объявлено.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко отметил, что основная версия следователей – взрыв бытового газа. "Проверяются и другие версии. Назначен ряд сложных, комплексных экспертиз, по результатам заключений экспертов будет окончательный ответ на этот вопрос", – рассказал он.

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