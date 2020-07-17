Состояние ребенка, потерявшего семью в ДТП в Киеве, улучшилось: стало известно о дальнейшей судьбе

Единственного выжившего в ДТП ребенка перевели из реанимации в обычную палату.

Единственного выжившего в резонансном ДТП в Киеве 14-летнего Святослава Цурканова перевели из реанимации Охматдета в обычную палату.

Об этом сообщили Подробности. После гибели всей семьи мальчика в ДТП его судьбой займется дядя.

Вся семья ребенка – отец, мама, младший брат и сестра – погибла в страшной аварии, которая произошла под Киевом 12 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, мальчик – позже. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.

Подозреваемому в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, Антону Желепе 14 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

В среду, 15 июля, в Киеве состоялись похороны жертв смертельной аварии, которая унесла жизни четырех человек.