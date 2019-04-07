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/Криминал

Соседи учуяли трупный запах: Киев взбудоражила загадочная смерть мужчины

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В воскресенье, 7 апреля, в Киеве нашли труп мужчины, который предположительно повесился в своей квартире.

Тело погибшего обнаружили только спустя неделю, передает "Еспресо".

"В Шевченковском районе, на улице Ольжича, 4, соседи услышали трупный запах в доме, после чего вызвали полицию. После того как прибыли копы и не смогли достучаться до владельца квартиры №10 из которой был слышен запах, и в присутствии свидетелей двери открыли", – говорится в сообщении.

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Внутри помещения полицейские увидели повешенного мужчину. Соседи погибшего рассказали, что в квартиру несколько раз наведывались мужчины, однако им никто не открывал. На дверях квартиры была оставлена надпись: "Куку. Сява ... Набери. Barada TM. Ку-ку, попайка, Сява".

Полиция проводит дальнейшее расследование.

В Киеве погиб мужчина

В Киеве погиб мужчина

В Киеве погиб мужчина

В Киеве погиб мужчина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту повесился мужчина.

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Место
УкраинаКиев
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