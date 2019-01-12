''Соседей не жалко, умрем вместе'': появились жуткие подробности ЧП с газом в Киеве

Киевлянка Ирина, которая перерезала газовый шланг в многоквартирном жилом доме, чтобы свести счеты с жизнью, заявила, что ее довел сосед.

Жительница Светлана Шевченко, услышавшая запах газа, рассказала "КП", что та жаловалась на мужчину, живущего сверху, дескать, нет сил больше жить.

"Она говорила мне, что соседей ей не жалко, пусть погибают вместе с ней. Что там – в квартире наверху - творится такое, что она никому не может сказать, что боится, иначе ее убьют", - отметила она.

Неудавшейся самоубийце 56 лет, она уже на пенсии – льготной, которая положена педагогам.

"Она в школе на Оболони работала учительницей младших классов, - рассказала одна из соседок Наташа. – Говорят, очень хорошим специалистом была. Жители нашего дома к ней своих детишек учить водили – кого к первому классу подтянуть, кого подучить к переводу в старшую школу. Но как все учителя переживала, наверное, много, вот нервы и надорвались".

ЧП с газом на ул. Саратовская

ЧП с газом на ул. Саратовская

Ни мужа, ни детей у Ирины нет, только двоюродный брат, сестра. С родственниками в хороших отношениях, но жила сама. Два года назад, отметили соседи, у Ирины умерла любимая собака. С тех пор и стали замечать странности в ее поведении. Чаше всего женщина жаловалась на звуки, проникающие в ее тихое жилище – то по лестнице кто-то топает, то дверью хлопает.

О Дмитрии, живущем над ее квартирой, соседи высказались неоднозначно. Одни называют "нормальным мужиком", другие – "алкашом и дебоширом".

"Он нормальный раньше был, жену имел, ребенка. Но потом спиваться начал, супруга от него ушла. С тех пор компании шумные собирает, гулянки устаивает. Может быть, там даже наркотики есть. Они с тетей Ирой год назад стену дома вместе утепляли и еще рассорились. Она часто жаловалась на Дмитрия, но что тут сделаешь", - уточнила жительница дома.

Главный врач больницы имени Павлова Вячеслав Мишиев сообщил, что Ирина вернется домой, когда будет хорошо себя чувствовать.

"Женщина пройдет курс лечения, и, если она не будет социально опасной, вернется в общество, - сказал Мишиев. – С ней будут работать опытные медики, психологи".

По словам доктора, выписать пациентку могут через месяц-полтора. Документы передадут в психоневрологический диспансер по месту жительства, где должны обеспечить амбулаторное наблюдение.

Уголовное производство, как рассказала Светлана, открыли по факту покушения на убийство нескольких лиц, в том числе малолетних детей (до 15 лет заключения).

"В полном объеме должно проводится следствие, подозреваемой дадут бесплатного адвоката, - говорит бывший спикер МВД полковник милиции Владимир Полищук. – Будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, ряд других экспертиз. Если у женщины есть психические отклонения, суд направит ее на принудительное лечение".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как в Киеве психически неадекватный парень едва не убил семью военного. Мужчина постучал в квартиру к соседям, а когда ему открыли, принялся избивать людей.

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