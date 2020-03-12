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13 марта • обновлено в 02:41
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/ Криминал

Соколова вступилась за избитого главврача Института рака

1.6т
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Журналистка Янина Соколова вступилась за главного врача Национального института рака Андрея Безносенко, которого избили 11 марта.

На своей странице в Facebook она призвала министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Владимира Зеленского, главу Офиса президента Кирилла Тимошенко обратить внимание "на эту расправу", а также найти виновных и заказчиков.

"Он спас меня": Соколова вступилась за избитого главврача Института рака

Facebook/Андрей Безносенко

"Андрей спасает жизни украинцев с онко, делая сверхсложные операции, которые дают людям шанс. Он спас и мою жизнь", – отметила Соколова.

Она подчеркнула, что в течение последних двух лет "Безносенко и команда честных, талантливых и смелых врачей института пытаются сломать коррупционную машину" этого медучреждения.

"Противостоит этому директор института Елена Колесник. Эта интеллигентная на вид женщина пугает, отстраняет от должностей, инициирует надуманные комиссии на всех, кто встает на ее пути", – написала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта напали на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко. Он получил ушибы головы и рук, из-за чего вынужден перенести ближайшие операции.

Напомним, что директор Института рака Елена Колесник подала в суд на журналистку Янину Соколову.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Янина Соколова
Место
Украина Киев
Тег
Национальный институт рака
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