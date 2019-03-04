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/Криминал

Нашли прослушку? Вокруг Зеленского разгорелся новый скандал: СБУ ответила

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В Киеве на крышу офиса кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского неизвестные установили коробку с оборудованием для прослушивания.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье за незаконную покупку и использование специальных технических средств получения информации, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше дома на улице Белорусской. Когда правоохранители прибыли на место, к ним обратился охранник кандидата на пост президента. Он рассказал, что на крышу жилого дома неизвестные установили подозрительные предметы", – уточнили в пресс-службе.

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Техника в штабе Зеленского

Техника в штабе Зеленского

Национальная полиция Украины

Проверка коробки показала, что ее содержимое не несет угрозы общественности, однако найденное стало поводом для открытия уголовного производства. О том, что техника предназначена именно для прослушивания, в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Сам Зеленский выразил разочарование скандалом с прослушкой на крыше его офиса, призвав СБУ заботиться о безопасности граждан.

"Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", — сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Зекоманда Киев

Член коллегии МВД Украины и народный депутат Антон Геращенко также отметил, что обнаруженные прослушивающие устройства являются спецсредствами, которые невозможно купить без специальных документов.

"Эту технику нельзя купить в Интернете или на базаре. Она продается только субъектам оперативно-розыскной деятельности, у которых есть лицензия СБУ", – подчеркнул Геращенко.

Он также провел аналогию с Уотергейтским скандалом в 70-х годах в США, когда в штаб кандидата в президенты Джорджа Макговерна проникли люди с прослушкой.

В Службе безопасности Украины заявили, что оборудование для прослушки на крыше офиса в Киеве установили сами силовики по делу, не касающемся Зеленского.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", – сказано в сообщении.

Техника в штабе Зеленского

Техника в штабе Зеленского

Национальная полиция Украины

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожской области глава областного избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко заявил о провокациях со стороны правоохранителей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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Стёпа Дядя
Стёпа Дядя
Каратышка боится, что узнают как Украину будет сдавать рашке
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
возле офиса зеленского на асфальте лежал пластмассовый телефонный аппарат с дисковым набором."бля,это прослушка СБУ" озаботился зеленский осторожно,на цыпочках,обходя аппарат. "пошол нахуй клоун,из за тебя у меня рейтенг упал" раздался из аппарата голос йули.зеленский от страха испугался,присел на корточки и стремительно ,на карачках,убежал давать интервью о том,шо СБУ его,зеленского,подслушивает везде и даже в унитазе туалета тоже слушает.))
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Venko Alla
Venko Alla
Ну що тут такого поганого,деяким людям краще на даху слухати 95квартал,і полежати і послухати можна.
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