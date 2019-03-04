Нашли прослушку? Вокруг Зеленского разгорелся новый скандал: СБУ ответила

В Киеве на крышу офиса кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского неизвестные установили коробку с оборудованием для прослушивания.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье за незаконную покупку и использование специальных технических средств получения информации, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше дома на улице Белорусской. Когда правоохранители прибыли на место, к ним обратился охранник кандидата на пост президента. Он рассказал, что на крышу жилого дома неизвестные установили подозрительные предметы", – уточнили в пресс-службе.
Техника в штабе Зеленского
Национальная полиция Украины
Проверка коробки показала, что ее содержимое не несет угрозы общественности, однако найденное стало поводом для открытия уголовного производства. О том, что техника предназначена именно для прослушивания, в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Сам Зеленский выразил разочарование скандалом с прослушкой на крыше его офиса, призвав СБУ заботиться о безопасности граждан.
"Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", — сказал он.
Владимир Зеленский
Facebook Зекоманда Киев
Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 4 марта 2019 г.
Где граница между чоревнованием в борьбе за пост и преступлением?😬 https://t.co/6tEjjWu4JY
Член коллегии МВД Украины и народный депутат Антон Геращенко также отметил, что обнаруженные прослушивающие устройства являются спецсредствами, которые невозможно купить без специальных документов.
"Эту технику нельзя купить в Интернете или на базаре. Она продается только субъектам оперативно-розыскной деятельности, у которых есть лицензия СБУ", – подчеркнул Геращенко.
Он также провел аналогию с Уотергейтским скандалом в 70-х годах в США, когда в штаб кандидата в президенты Джорджа Макговерна проникли люди с прослушкой.
В Службе безопасности Украины заявили, что оборудование для прослушки на крыше офиса в Киеве установили сами силовики по делу, не касающемся Зеленского.
"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", – сказано в сообщении.
Техника в штабе Зеленского
Национальная полиция Украины
Как писал OBOZREVATEL, в Запорожской области глава областного избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко заявил о провокациях со стороны правоохранителей.
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