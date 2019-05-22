Борьба с ДТП: на "проклятом месте" под Киевом готовят меры безопасности

Дорожники планируют пересмотреть циклограмму светофора на скандально известном перекрестке Чабаны – Гатное под Киевом, и увеличить время ожидания красного сигнала.

Как рассказал OBOZREVATEL старший инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП Киевщины Александр Бондаренко, водители, которые движутся в направлении Киева и Одессы будут стоять на перекрестке на 4 секунды дольше.

"В этом случае автомобилисты, которые уже выехали на перекресток, будут иметь возможность безопасно его проехать", – отметил он.

По словам Бондаренко, уже сформирована комиссия, которая в среду, 22 мая, побывала на участке Одесской трассы.

На перекрестке часто происходят ДТП

Как рассказал нам заместитель начальника эксплуатационного содержания дорог Службы автомобильных дорог Киевской области Олег Слободян, эксперты выслушали пожелания общественности и на данном этапе прорабатывают возможность их реализации.

Отметим, что одним из катализаторов внедрения дополнительных норм безопасности на "кровавом" перекрестке стало смертельное ДТП 14 мая. Тогда легковой автомобиль Ford на высокой скорости влетел в грузовик, который совершал поворот.

По данным дорожников, львиная доля всех ДТП на участке происходит из-за игнорирования водителями правил дорожного движения, в частности – несоблюдения скоростного режима. Однако многие водители ранее жаловались, на короткий интервал времени для поворота на перекрестке, всего 3 секунды.

По мнению водителей, это провоцирует участников движения рисковать, стремясь втиснуться в короткий промежуток времени. Об этой проблеме наше издание сообщало еще в январе нынешнего года, но лишь сейчас у дорожников до ее решения дошли руки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Светофор на перекрестке Чабаны – Гатное впервые установили в декабре 2016-го и в течение месяца он успел заслужить скандальную славу, так как стал причиной многих ДТП. Светофор отключили.

8 декабря 2018 года автоматический регулировщик вновь был подключен. Работать он будет временно – до строительства и запуска двух дорожных развязок.

В связи с многочисленными жалобами на работу светофора в первые дни его роботы, глава Киевской областной администрации Александр Терещук взял проблему под свой контроль. Он также подчеркнул, что светофор на перекрестке необходим и убирать его не будут.

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