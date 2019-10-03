Снимал видео за рулем: в Киеве элитное авто вылетело на бордюр

В Киеве, возле станции метро "Печерская", 3 октября автомобиль Audi вылетел прямиком на бордюр.

Причины ДТП будут установлены, автомобиль эвакуировали, написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика!).

Также в сети появились ролики, снятые водителем и пассажиркой авто. Девушка, все время матерясь, рассказала, что была не пристегнутой, и отметила, что на том же месте ранее уже случалась авария.

В Киеве элитное авто вылетело на бордюр

Сам же водитель ехал за рулем, снимая видео. После ДТП он заявил, что теперь надо купить новое авто.

"Главное – не отчаиваться. Сделаю, как раз зима. Надо новую вторую машину покупать на зиму, как раз думал об этом", – сказал он.

В Киеве элитное авто вылетело на бордюр Dtp.kiev.ua

В сети появились ролики, снятые водителем и пассажиркой авто Dtp.kiev.ua

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду вечером, 2 октября, водитель авто BMW X5 на Соломенке столкнулся с другой машиной, а затем на большой скорости начал скрываться от полицейских.

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