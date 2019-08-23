"Снимал видео под юбкой": в маршрутке Киева словили извращенца

В Киеве в маршрутке №401 (Железнодорожный вокзал "Южный" – улица Чернобыльская) словили извращенца, который якобы камерой телефона снимал видео под юбкой у молодой девушки.

Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook. В сети выложили соответственное видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ситуация произошла возле остановки "Индустриальный мост". На место вызвали правоохранителей.

В маршрутке Киева словили извращенца

"В Киеве, 401 маршрутка, словили извращенца, который снимал камерой телефона под юбкой у молодой девушки, вызвали полицию. Остановка "Индустриальный мост", – говориться в сообщении.

Так, в комментариях пользователи предположили, что это мог быть мужчина, который "чуть не изнасиловал" девочку-подростка и которого словили на "Позняках", или же педофил, эякулировавший 9-летнему ребенку на ноги прямо в маршрутке.

"Это не тот, которого на "Позняках" словили? Который чуть не изнасиловал девочку-подростка, но его отпустили, ведь папа девочки отказался писать заявление. Лицо очень похоже", "Может, это тот, кто к...л 9-летней девочке на ноги?" – написали они.

Другие же люди огорченно отреагировали на поступок мужчины.

"Больной человек, бить его бесполезно, таким нужна химическая кастрация. Это люди со сломанной психикой, над которыми в детстве издевались или которые пережили насилие в детстве", – прокомментировали в сети.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве родители 9-летней девочки пожаловались на педофила, который в троллейбусе №30 (маршрут Кадетский Гай – проспект Маяковского) якобы достал возле ребенка половой орган и эякулировал ему прямо на ноги.

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