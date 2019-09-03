Снимал собственных детей в порно: на Киевщине всплыла жуткая история о педофиле

На Киевщине полиция разоблачила 40-летнего мужчину, который снимал порно при участии 5-летнего сына и 3-летней дочери.

Ролики мужчина начал делать с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года продавал порно в сети, каждое видео стоило 100 долларов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Для этого злоумышленник регистрировался на тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно в криптовалюте.

Дома у педофила нашли шокирующие кадры

Во время обыска дома у злоумышленника правоохранители обнаружили около 150 ГБ порноконтента с участием детей, который хранился в его ноутбуке, а также 1 ТБ такого же контента на жестком диске.

Технику изъято и направлено на экспертизу. Событие квалифицировано по ч. 4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан, ему грозит до 10 лет заключения.

Теперь мужчине грозит тюрьма

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве родители 9-летней девочки пожаловались на педофила, который в троллейбусе №30 (маршрут Кадетский Гай – проспект Маяковского) якобы достал возле ребенка половой орган и эякулировал ему прямо на ноги.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся