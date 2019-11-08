В пятницу, 8 ноября, в Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Accent службы такси Bolt. Машину занесло на тротуар, где она влетела в забор и перевернулась на бок.
Авария случилась ночью, около 3:00. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По словам водителя Hyundai, он двигался с разрешенной скоростью по проспекту Степана Бандеры из стороны Куреневки. Перед ним ехал другой автомобиль, который резко затормозил. Мужчина за рулем такси тоже сделал это, чтобы не влететь в него, но на мокрой дороге авто занесло.
В Киеве такси Bolt попало в жуткое ДТП
Информатор
Машина вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и перевернулась на бок.
В результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут. От травм мужчину также спасли подушки безопасности.
В Киеве 8 ноября на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Accent службы такси Bolt
Информатор
В Киеве машину занесло на тротуар, где она влетела в забор и перевернулась на бок
Информатор
В Киеве 8 ноября на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Accent службы такси Bolt
Информатор
В Киеве машину занесло на тротуар, где она влетела в забор и перевернулась на бок
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве девушка за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот же день получила водительские права. Впрочем, позже правоохранители выяснили, что она была пьяна.
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