В пятницу, 8 ноября, в Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Accent службы такси Bolt. Машину занесло на тротуар, где она влетела в забор и перевернулась на бок.

Авария случилась ночью, около 3:00. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам водителя Hyundai, он двигался с разрешенной скоростью по проспекту Степана Бандеры из стороны Куреневки. Перед ним ехал другой автомобиль, который резко затормозил. Мужчина за рулем такси тоже сделал это, чтобы не влететь в него, но на мокрой дороге авто занесло.

В Киеве такси Bolt попало в жуткое ДТП Информатор

Машина вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и перевернулась на бок.

В результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут. От травм мужчину также спасли подушки безопасности.

В Киеве 8 ноября на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Accent службы такси Bolt Информатор

В Киеве машину занесло на тротуар, где она влетела в забор и перевернулась на бок Информатор

В Киеве 8 ноября на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Accent службы такси Bolt Информатор

В Киеве машину занесло на тротуар, где она влетела в забор и перевернулась на бок Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве девушка за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот же день получила водительские права. Впрочем, позже правоохранители выяснили, что она была пьяна.

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