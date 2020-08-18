Просил два часа любви, а потом повел в монастырь: эксклюзивные подробности нападения на девушку в Киеве

Преступник и жертва сходили пообедать в трапезную Свято-Троицкого монастыря, а потом произошло нападение.

Мужчина, пытавшийся изнасиловать девушку в Голосеевском районе Киева, перед этим пообедал с ней в трапезной Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь).

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Также выяснились другие подробности ЧП.

Роковая пропажа

19-летняя девушка еще в конце июля на территории монастыря обнаружила пропажу своей сумки, в которой было около полутора тысяч гривен, банковские карты, документы и ключи.

Свято-Троицкий монастырь (Китаевская пустынь) находится в Голосеевском районе Киева

Девушка расклеила объявления о пропаже, а 7 августа ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что нашел на мусорнике ее сумку.

Они договорились о встрече возле монастыря, при этом мужчина заявил, что хочет получить вознаграждение за возврат сумки. На вопрос, какое именно, ответил: два часа любви. Девушка категорически отказала.

Девушка расклеила объявления о пропаже сумки с документами на улице Китаевской

10 августа мужчина снова позвонил и пообещал все вернуть. Судя по всему, девушка посчитала требование "вознаграждения" во время предыдущего разговора просто неудачной шуткой.

Во всяком случае в этот же день, около 12 часов, она встретилась с мужчиной возле Свято-Троицкого монастыря.

На территории монастыря вошел в доверие

Они вместе отправились в трапезную, пока кушали – разговаривали. Мужчина рассказал, что работает в пункте приема металлолома.

Территория Свято-Троицкого монастыря

Потом он повел девушку к месту, где якобы нашел ее сумку, а после этого достал из рюкзака ее вещи и отдал.

Когда девушка проверила содержимое сумки, то обратила внимание, что не хватает связки ключей и предложила мужчине поискать их – может, куда то выпали.

По дороге от монастыря насильник вел жертву к укромному месту

Уже через несколько минут преступник набросился на нее, начал кричать, что хочет секса. Девушка оказала сопротивление – вырывалась и звала на помощь.

Чтобы никто не услышал, преступник одной рукой стал сжимать ее горло, а второй – закрывать рот.

Подозреваемый на месте преступления с правоохранителями. Скриншот из видео полиции Киева

От изнасилования девушку спасла случайная прохожая: насильник испугался свидетеля и отпустил жертву.

Перепуганная девушка побежала к своему велосипеду, а потом обратилась в полицию.

Жизнь по наклонной

Как сообщили в полиции Киева, по приметам оперативники установили личность и разыскали подозреваемого. Им оказался киевлянин 1969 года рождения, который не имеет постоянного места жительства.

Подозреваемый во время следственного эксперимента. Фото полиции Киева

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. Правоохранители говорят, что из 53 лет жизни за решеткой провел более тридцати.

По информации источников OBOZREVATEL, мужчину привлекали к ответственности в том числе за хулиганство и несколько разбойных нападений. Были большие сроки с конфискацией имущества.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство и объявлено фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 152 (Неоконченное покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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