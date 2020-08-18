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Просил два часа любви, а потом повел в монастырь: эксклюзивные подробности нападения на девушку в Киеве

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Obozrevatel
Криминал
9,5 т.

  • В Киеве возле монастыря девушка потеряла сумку с документами

  • На объявление о поиске пропажи откликнулся мужчина

  • Когда они встретились, насильник напал на девушку

Свято-Троицкий монастырь (Китаевская пустынь)

Преступник и жертва сходили пообедать в трапезную Свято-Троицкого монастыря, а потом произошло нападение.

Мужчина, пытавшийся изнасиловать девушку в Голосеевском районе Киева, перед этим пообедал с ней в трапезной Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь).

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Также выяснились другие подробности ЧП.

Роковая пропажа

19-летняя девушка еще в конце июля на территории монастыря обнаружила пропажу своей сумки, в которой было около полутора тысяч гривен, банковские карты, документы и ключи.

Свято-Троицкий монастырь (Китаевская пустынь) находится в Голосеевском районе Киева

Свято-Троицкий монастырь (Китаевская пустынь) находится в Голосеевском районе Киева

Девушка расклеила объявления о пропаже, а 7 августа ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что нашел на мусорнике ее сумку.

Они договорились о встрече возле монастыря, при этом мужчина заявил, что хочет получить вознаграждение за возврат сумки. На вопрос, какое именно, ответил: два часа любви. Девушка категорически отказала.

Девушка расклеила объявления о пропаже сумки с документами на улице Китаевской

Девушка расклеила объявления о пропаже сумки с документами на улице Китаевской

10 августа мужчина снова позвонил и пообещал все вернуть. Судя по всему, девушка посчитала требование "вознаграждения" во время предыдущего разговора просто неудачной шуткой.

Во всяком случае в этот же день, около 12 часов, она встретилась с мужчиной возле Свято-Троицкого монастыря.

На территории монастыря вошел в доверие

Они вместе отправились в трапезную, пока кушали – разговаривали. Мужчина рассказал, что работает в пункте приема металлолома.

Территория Свято-Троицкого монастыря

Территория Свято-Троицкого монастыря

Потом он повел девушку к месту, где якобы нашел ее сумку, а после этого достал из рюкзака ее вещи и отдал.

Когда девушка проверила содержимое сумки, то обратила внимание, что не хватает связки ключей и предложила мужчине поискать их – может, куда то выпали.

По дороге от монастыря насильник вел жертву к укромному месту

По дороге от монастыря насильник вел жертву к укромному месту

Уже через несколько минут преступник набросился на нее, начал кричать, что хочет секса. Девушка оказала сопротивление – вырывалась и звала на помощь.

Чтобы никто не услышал, преступник одной рукой стал сжимать ее горло, а второй – закрывать рот.

Подозреваемый на месте преступления с правоохранителями.

Подозреваемый на месте преступления с правоохранителями. Скриншот из видео полиции Киева

От изнасилования девушку спасла случайная прохожая: насильник испугался свидетеля и отпустил жертву.

Перепуганная девушка побежала к своему велосипеду, а потом обратилась в полицию.

Жизнь по наклонной

Как сообщили в полиции Киева, по приметам оперативники установили личность и разыскали подозреваемого. Им оказался киевлянин 1969 года рождения, который не имеет постоянного места жительства.

Подозреваемый во время следственного эксперимента.

Подозреваемый во время следственного эксперимента. Фото полиции Киева

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. Правоохранители говорят, что из 53 лет жизни за решеткой провел более тридцати.

По информации источников OBOZREVATEL, мужчину привлекали к ответственности в том числе за хулиганство и несколько разбойных нападений. Были большие сроки с конфискацией имущества.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство и объявлено фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 152 (Неоконченное покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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