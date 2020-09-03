"Смотрящий" по Киеву Комарницкий устроил "допрос" следователю СБУ: в сеть слили видео

Бывший депутат Киевсовета и соратник Леонида Черновецкого, а ныне так называемый смотрящий по Киеву Денис Комарницкий отличился грубым поведением с представителями правоохранительных органов во время допроса.

Его возмутило то, что следователь пришел на допрос в его дом со скрытой видеокамерой. Ролик выложил в сети анонимный Telegram-канал "Джокер" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Смотрящий" по Киеву Денис Комарницкий от "Слуги народа" с пристрастием допросил следователя СБУ на своем же допросе. Истребовал его личные документы и рассказал, что с ним произойдет в будущем и на кого ему стоит работать", – говорится в посте.

Комарницкий требовал от следователя СБУ представиться ему лично

На снятых кадрах, где почти невозможно разобрать находящихся в помещении, слышно, как Комарницкий предъявляет претензии правоохранителю за его поведение.

Судя по ситуации, следователь предоставил хозяевам дома свое удостоверение, однако "смотрящий" по Киеву начал требовать, чтобы тот представился ему лично и более четко.

Комарницкого возмутило то, что правоохранитель снимал следственные действия в его доме на скрытую камеру

"Вы СБУшники, которые накрутили х**ни и слили все. И этот вот, смотри, сидит заряженный, с камерой держит патрон. Смотри, если вдруг это улетит…" – заявил Комарницкий, обращаясь к своей жене.

В ходе допроса он отказывался подписывать необходимые документы. Происходящее в доме бывший депутат Киевсовета назвал кошмаром, а также сказал, что следователь специально снимает все это для своих "хозяев".

"Давай снимай, дружок, снимай, б*я. Ми не будем. Мне не смешно, Ира, это ужас. Сидит парень, бл*дь, отдел полиции. Он в полиции, и он все это снимает. Это ужас просто, кошмар", – несмотря на просьбу жены успокоиться, продолжал возмущаться Комарницкий.

Комарницкий отказывался подписывать документы во время допроса

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что глава Офиса президента Андрей Ермак через так называемого смотрящего по Киеву Дениса Комарницкого взял под свой контроль практически все крупные тендеры в Киеве и через своих людей занимается вымыванием средств из столичного бюджета в лучших традициях экс-мэра столицы Леонида Черновецкого.