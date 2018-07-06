СМИ сообщили о задержании убийцы полицейского в Киеве

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции Дмитрия Глушака, совершенного в Киеве в четверг, 5 июля.

Об этом пишут "Факты" со ссылкой на свои источники

"Якобы убитый полицейский должен был совершить обмен золота (в оперативных или личных целях, пока неизвестно), но что-то пошло не так, и неизвестный выпустил в него две пули", - говорится в сообщении.

Отметим, что в полиции пока официально эту информацию не комментируют и не подтверждают и то, что подозреваемый в этом убийстве уже задержан.

Как писал OBOZREVATEL, погибшего в автомобиле посреди улицы обнаружила прохожая. Она вызвала правоохранителей, которые установили, что ему стреляли в спину через сидение авто.