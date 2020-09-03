СМИ: исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП, его догнали. Видео 18+

Божков якобы врезался в такси и скрылся с места происшествия.

В Киеве на улице Борщаговской автомобиль Nissan врезался в такси, после чего водитель скрылся с места происшествия.

Как сообщает "Киев оперативный", человек, который был за рулем иномарки, находился в неадекватном состоянии. Издание также утверждает, что речь идет об исполнительном директоре ООО "Квартал 95" Александре Божкове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водителя автомобиля догнали и пытались задержать. "Киев оперативный"

"Какой-то неадекватный водитель Nissan въехал в автомобиль такси на Борщаговской и свалил. Когда его догнали небезразличные граждане и увидели его глаза – все стало понятно. Увы, пока небезразличные ходили за полицией – он сбежал", – сказано в сообщении.

Позднее издание выяснило, что за рулем иномарки был Александр Божков – исполнительный продюсер ООО "Квартал 95" и бывший кандидат в нардепы от "Слуги народа".

ДТП произошло на улице Борщаговская. Google Maps

(Внимание! На видео присутствует нецензурная брань)

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, больше известный как Юзик, попал в небольшую аварию в правительственном квартале.

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