СМИ: исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП, его догнали. Видео 18+

Божков якобы врезался в такси и скрылся с места происшествия.
В Киеве на улице Борщаговской автомобиль Nissan врезался в такси, после чего водитель скрылся с места происшествия.
Как сообщает "Киев оперативный", человек, который был за рулем иномарки, находился в неадекватном состоянии. Издание также утверждает, что речь идет об исполнительном директоре ООО "Квартал 95" Александре Божкове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Водителя автомобиля догнали и пытались задержать. "Киев оперативный"
"Какой-то неадекватный водитель Nissan въехал в автомобиль такси на Борщаговской и свалил. Когда его догнали небезразличные граждане и увидели его глаза – все стало понятно. Увы, пока небезразличные ходили за полицией – он сбежал", – сказано в сообщении.
Позднее издание выяснило, что за рулем иномарки был Александр Божков – исполнительный продюсер ООО "Квартал 95" и бывший кандидат в нардепы от "Слуги народа".
ДТП произошло на улице Борщаговская. Google Maps
(Внимание! На видео присутствует нецензурная брань)
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, больше известный как Юзик, попал в небольшую аварию в правительственном квартале.
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