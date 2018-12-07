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/Криминал

Смертельное падение в Киеве: возле высоток обнаружили два трупа

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В Киеве два человека погибли, выпав из окон высотных зданий.

6 декабря на ул. Половецкая, в Шевченковском районе, с 9 этажа одного из домов выпал 18-летний парень. Как сообщил источник OBOZREVATEL, прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли помочь пострадавшему и лишь констатировали его смерть.

Смертельное падение в Киеве: возле высоток обнаружили два трупа

Гугл. Карты

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Аналогичный случай произошел в этот же день на ул. Ломоносова, 27, в Голосеевском районе, где с 7 этажа выпал 83-летний мужчина. Он погиб мгновенно.

Трагедия произошла на ул. Ломоносова, 27

Трагедия произошла на ул. Ломоносова, 27

Гугл. Карты

Смертельное падение в Киеве: возле высоток обнаружили два трупа

Гугл. Карты

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 декабря в Киеве три человека погибли, упав с многоэтажных жилых домов. Трагедии случились в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалсамоубийство
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